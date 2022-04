Un centrocampista bianconero rimane in dubbio per la partita contro la Fiorentina

Secondo quanto appreso da Juventusnews24, il centrocampista bianconero Arthur si è allenato a parte questa mattina alla Continassa in vista della partita di mercoledì in Coppa Italia contro la Fiorentina. Il brasiliano resta in dubbio per il match, ma saranno decisivi gli allenamenti di domani e mercoledì per valutare le sue condizioni.

Il giocatore ha subito un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra, che gli ha fatto saltare la sfida di sabato contro il Bologna. Il centrocampista è al lavoro per tornare presto in campo e risolvere l’emergenza in mediana per Allegri.