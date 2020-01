Pradè trova casa a Cristoforo: volo già prenotato per la Spagna?

Il giocatore della Fiorentina, Sebastian Cristoforo sarebbe in partenza verso l’Eibar. Secondo quanto riporta Gianluca di Marzio su Twitter, il giocatore andrebbe in prestito in Spagna. Una operazione di sfoltimento momentaneo operato dal direttore sportivo Daniele Pradè che libera così Beppe Iachini di un giocatore che sarebbe andato in panchina.