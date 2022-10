Un centrocampo affaticato e in difficoltà: cosa aspettiamo a dare una chance a Bianco?

“Deve continuare a lavorare così, perché sono convinto che possa trovare ancora più spazio”. Parole di Vincenzo Italiano in merito ad Alessandro Bianco, centrocampista che la Fiorentina ha voluto tenere in rosa ma che in questa prima parte di campionato ha visto il campo col contagocce. Classe 2002, il ragazzo ha mostrato ottime qualità fin dal ritiro di Moena eppure sono pochissimi i minuti giocati finora.

Le domande che sorgono sono due: a cosa è servito tenerlo se poi passa il tempo a scaldare la panchina? Ma soprattutto, quale momento migliore di questo per testarlo? Perché se è vero che la Fiorentina ha bisogno di punti, è vero anche che molti centrocampisti appaino affaticati e stanno deludendo, e forse Bianco non potrebbe fare tanto peggio.

In Serie A i ragazzi fanno da sempre fatica ad emergere, ma proprio per questo un allenatore giovane come Italiano potrebbe invertire la tendenza. Donnarumma insegna, ma anche Chiesa e Vlahovic se vogliamo rimanere in casa viola. Grandi giocatori che oggi forse non sarebbero a certi livelli se l’allenatore di turno non li avesse gettati nella mischia anche un po’ a sorpresa. E allora, cosa aspettiamo a dare una chance ad Alessandro Bianco?