Un centrocampo… di corsa!

La partita del centrocampo della Fiorentina contro l’Inter è stata sicuramente di alto livello. Gaetano Castrovilli è “rientrato nei su cenci” dimostrando di essere un vero numero dieci, nonostante le imperfezioni di inizio anno. Sofyan Amrabat si è dimostrato un autentico mastino. Giacomo Bonaventura si è acceso, ricordando vecchi trascorsi al Milan.

I dati della Lega Serie A lo certificano. Corsa ma efficacia. Castrovilli ha percorso 15.074 chilometri, di cui dieci di corsa. 40 metri meno per Amrabat e 14.101 per Bonaventura. Sia l’asso pugliese che l’ex Verona hanno corso oltre 10 chilometri, di cui oltre uno in sprint.

Amrabat ha anche un record del match, ovvero la velocità massima raggiunta tra i viola in sprint, ben 32.36 km/h.