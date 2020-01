Un check di mercato necessario dopo Bologna? Intanto Iachini studia la sua rosa

Tra mercato che prende il via oggi e un Beppe Iachini arrivato praticamente “ieri”, la Fiorentina è immersa nella sua classica impasse, in attesa di capire dove affondare definitivamente colpi magari già preparati in canna. Gli arrivi in casa viola ci saranno ma non sono propriamente dietro l’angolo, un segnale che fa storcere un po’ il naso dopo mesi in cui la squadra di Montella ha arrancato per una buona metà del percorso, evidenziando lacune ben precise. Il cambio di guida tecnica però impone alcune valutazioni supplementari, da verificare anche dopo un impegno ufficiale, quello col Bologna in particolare. E allora quello del “Dall’Ara” può essere l’appuntamento giusto per un check definitivo, possibilmente l’ultimo prima di concretizzare sul mercato delle necessità già ultra note in casa gigliata.