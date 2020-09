Un Chiesa a due facce e un futuro che resta da svelare. Ma per ora la Fiorentina non può fare a meno di lui

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport di oggi viene fatto il quadro su Federico Chiesa, autore ieri di un’azione personale che ha portato la Fiorentina a segnare con Gaetano Castrovilli il gol vittoria. Nel primo tempo l’esterno viola era stato lento ed impacciato, tanto da sembrare in affanno sulla fascia pensando più a difendere che attaccare. Poi virata netta nella ripresa fino allo strappo che ha deciso la partita. Fa gol Castrovilli, ma è Federico Chiesa a decidere con un concentrato di potenza e velocità che fa secco Ansaldi servendo ll’assist per il proprio numero 10. Da tempo si parla della sua partenza ma per il momento Chiesa c’è. Il futuro resta comunque da decifrare. Dopo aver rifiutato di andare a giocare in Premier League, dall’Italia nessuna offerta è andata mai vicina a soddisfare quanto richiesto dalla Fiorentina. La situazione può mutare e fino al prossimo 5 ottobre nessuno può giurare sulla permanenza a Firenze, ma il mantra viola resta lo stesso. Chiesa è al 100 per cento un giocatore sul quale il tecnico viola Beppe Iachini può puntare.

