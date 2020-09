“Un Chiesa da 60 milioni… se fosse sempre così ma la realtà è un’altra”. La Juve intanto prova a cedere Douglas Costa per lanciare l’assalto

Il Chiesa di ieri sera, come già detto, è una delle sue versioni più scintillanti da quando ha esordito in Serie A in maglia viola, per la continuità e la lucidità, l’abnegazione tattica e poi l’efficacia sotto porta. Arriva a scriverne Calciomercato.com, a firma Andrea Distaso, che “fosse sempre quello visto ieri sera, Commisso avrebbe avrebbe tutte le ragioni di questo mondo a pretendere i famosi 60 milioni di euro. La realtà però è un’altra: quella di un giocatore ancora senza un ruolo definito e definitivo. Sacrificato nella posizione di esterno a tutta fascia, costretto a percorrere chilometri su chilometri e spesso lontano dall’area di rigore, ancora troppo inconcludente da attaccante”.

Le prospettive, aggiunge il portale, sono però incoraggianti e per questo la Juve non ha mai perso le speranze di metterci le mani sopra: Paratici è a lavoro per concretizzare la cessione di Douglas Costa e lasciare spazio così al talento viola. Commisso non ha certo chiuso la porta e con una settimana alla fine del mercato, la Fiorentina rischia davvero di perdere il numero 25 al fotofinish.