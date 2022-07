Un club di Serie A punta il giovane Ferrarini: non è escluso che lasci la Fiorentina a titolo definitivo

Si prospetta un’ulteriore occasione di crescita per Gabriele Ferrarini. Il terzino di proprietà della Fiorentina ha già fatto esperienza in Serie C con la Pistoiese e in Serie B con Venezia e Perugia, ma ora per lui potrebbero aprirsi le porte della Serie A.

Secondo TMW, infatti, Ferrarini piace molto all’Hellas Verona di Gabriele Cioffi. Anche il Brescia ha manifestato interesse, ma potendo il ragazzo vorrebbe cogliere l’opportunità di giocare in Serie A. Non convocato per il ritiro di Moena, Ferrarini ha continuato ad allenarsi da solo nelle ultime settimane. Alla Fiorentina lo lega un contratto fino al 2025, ma stando a quanto raccolto da Fiorentinanews.com non è escluso che possa muoversi a titolo definitivo.