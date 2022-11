Un club di Serie A vuole Torreira: pronta la contropartita tecnica che piace al Galatasaray

Con il Mondiale alle porte e la maggior parte dei campionati fermi, è chiaro che gran parte dei club cominciano a pianificare il mercato invernale. E dalla Turchia arriva una notizia che potrebbe far soffrire i tifosi della Fiorentina. C’è una squadra italiano pronta a far di tutto per riportare Lucas Torreira in Italia, e questa volta non sono i viola.