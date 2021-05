Un club ricco di fantasmi di nome Fiorentina

Sei giocatori, sei personaggi in cerca d’autore. Di questi ‘casi’ interni alla Fiorentina si occupa stamani La Nazione.

Si parte con Montiel giocatore che ha collezionato 13 minuti contro l’Udinese in Coppa Italia, realizzando il gol decisivo per la qualificazione, poi stop. La sua freschezza non avrebbe fatto al caso della Fiorentina? Una domanda che è rimasta sempre sospesa nell’aria perché il ragazzo è finito nel dimenticatoio.

C’è poi Barreca, bocciato da Iachini e Prandelli e diventato a tempo di record la riserva della riserva sulla sinistra: per lui quattro gettoni, per un totale di 162’.

Il caso più clamoroso è senza dubbio quello di Callejon solo 19 presenze con addirittura l’ultima chance da titolare il 17 gennaio nel 6-0 di Napoli. Da quel giorno, appena sette presenze per un totale di 72’ in campo. E il suo ingaggio è da nababbo.

Arriviamo a seguire a Kokorin, due infortuni in tre apparizioni (per un totale di 77’ giocati), Malcuit, sette presenze (di cui solo due da titolare) e Maxi Olivera, 5’ in campo a Benevento lo scorso 13 marzo.