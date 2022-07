Un club spagnolo rinuncia a Neto… e punta Drągowski

Bartłomiej Drągowski, portiere della Fiorentina, sembra destinato a lasciare Firenze. L’acquisto di Pierluigi Gollini è un chiaro segnale per il polacco, che sta cercando la giusta sistemazione altrove. Dopo il caos che non gli permette un trasferimento in Premier League e la rinuncia da parte dell’Espanyol, insistono sirene esterne, sempre dalla Spagna.

Secondo quanto riportato da Sport.es, il Celta Vigo stava trattando per acquistare l’ex Fiorentina Norberto Murara Neto, ma non è stato trovato un accordo. Adesso, il club galiziano ha puntato proprio Bartłomiej Drągowski per il futuro della porta. Ancora tutto da definire.