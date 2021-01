Un colpo di coda obbligatorio, per arrivare a raggiungere almeno una quota “simbolica” prima del giro di boa

Questo week end si concluderà il girone d’andata della Serie A. La Fiorentina affronterà al Franchi nell’anticipo serale del sabato il Crotone di Stroppa, fanalino di coda del campionato. Attualmente la squadra gigliata si trova in quattordicesima posizione con appena 18 punti conquistati, ancora impantanata in una zona di classifica tutt’altro che tranquilla.

La Fiorentina di Prandelli è chiamata a una vittoria obbligatoria contro un Crotone che fuori casa non ha mai vinto e ha guadagnato soltanto due punti, pareggiando contro Udinese e Torino. Tre punti che consentirebbero alla Viola di portarsi sopra quota 20 (a 40 punti solitamente è fissata la quota salvezza) precisamente a metà campionato. La strada è ancora lunga, ma nell’ultima partita di un girone d’andata di certo non facile per la Fiorentina, serve un colpo di coda per cambiare marcia fin da subito.