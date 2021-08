In attesa di capire se la Fiorentina vorrà fare o meno un altro colpo in attacco per quanto riguarda la zona centravanti, c’è chi sicuramente non rientrerà nella lista dei candidati ed è Nwankwo Simy. Il classe ’92, reduce dai 20 gol di Crotone, entro mercoledì dovrebbe essere un nuovo giocatore della Salernitana, secondo l’esperti di mercato Alfredo Pedullà. Niente ruolo da vice Vlahovic dunque ma un’avventura nuova per l’attaccante, sempre in Serie A.