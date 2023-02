Un comitato protesta contro i lavori al Franchi e a Campo di Marte: “Non c’è niente da riqualificare, viviamo in un quartiere bellissimo. L’intervento stravolge uno stadio simbolo”

Un comitato che protesta contro i lavori al Franchi, ovvero lo stadio dove gioca e giocherà in futuro la Fiorentina, e nella zona circostante che sono stati previsti dal Comune di Firenze.

“Parlano di riqualificazione – spiega Francesca Marrazza, presidente del Comitato Vitabilità a La Nazione – ma qui da riqualificare non c’è nulla. Viviamo in un quartiere bellissimo, con un’identità forte, ricco di verde e di negozi. Quella che viene definita riqualificazione è uno stravolgimento, che uniforma questa zona a tante altre, fra centri commerciali, parcheggi, traffico e cemento…Ci chiediamo come si possa conciliare la sicurezza dello stadio con un centro commerciale e che senso abbia portare qui la tramvia quando abbiamo la ferrovia. Perché non migliorare l’esistente?”.

“Fare questo intervento – dichiara Paolo Sommazzi – significa stravolgere il Franchi. Lo stadio è un simbolo di Campo di Marte ed è nato col quartiere e i suoi giardini”.