Un Commisso per Firenze, ma non solo. La partecipazione di Rocco nelle difficoltà…

Rocco Commisso è immediatamente intervenuto e ha fatto sapere dagli Stati Uniti di essere pronto a adoperarsi economicamente per dare un supporto a Firenze, ai fiorentini e all’Italia intera in un momento così difficile. Come riporta il Corriere dello Sport-Stadio, il presidente della Fiorentina ha dato mandato a tutti i suoi collaboratori affinché si mobilitino per sapere come e quando l’imprenditore italo-americano potrà dare il via a iniziative che riguardino la città. Per Commisso Firenze è diventata una seconda casa. La sua partecipazione riguarderà anche la Calabria. Commisso metterà a disposizione il suo impero finanziario per dare un contributo decisivo al nostro Paese.