Un compleanno dal sapore particolare per Benassi. Dal rinnovo alla maglia da titolare…fino ai margini della rosa viola

Dopo la difficile parentesi al Verona, con cui di fatto non ha mai trovato spazio, Marco Benassi è tornato in viola. L’ex capitano dell’Under 21 azzurra ha rinnovato il proprio contratto fino al 2024 ed anche quest’anno fa parte della rosa viola, rientrato dal prestito di 6 mesi all’Empoli.

Il calciatore in punta di piedi ha preso il proprio posto nel gruppone gigliato, ed ha anche trovato spazio da titolare contro la Cremonese, nel ruolo di terzino destro. Il centrocampista modenese ha raccolto minuti anche contro l’Udinese, prima di essere escluso dalla lista Serie A della Fiorentina ed anche da quella della Conference League.

Questione di giorni, ed il destino di Marco Benassi a Firenze è rapidamente cambiato, ed in negativo. Oggi il calciatore compie 28 anni, ma è un compleanno agrodolce per il giocatore. Nel prossimo mercato di riparazione Benassi dovrà salutare nuovamente Firenze se vorrà avere spazio e non restare ai margini, almeno fino alla fine della stagione.