Un confronto nello spogliatoio: “Ci meritiamo l’Europa”. Niente ritiro anticipato

Un confronto andato in scena ieri all’interno dello spogliatoio della Fiorentina. Di questo si parla stamani su La Nazione.

Questo confronto è servito per ribadire la volontà generale di questo gruppo, ovvero quella di andare in Europa: “Ce la meritiamo”, questo il concetto che è stato ripetuto più volte da chi ha preso la parola.

L’Europa è ancora possibile in modo aritmetico (con una vittoria contro la Juventus), ma non si parla di ritiro anticipato all’interno del gruppo viola. Questa è un’ipotesi che al momento non è stata presa minimamente in considerazione.