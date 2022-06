Un contratto più lungo: La mossa della Fiorentina per superare la Lazio

La Lazio sembrava decisa ad affondare il colpo per Alessio Romagnoli e il difensore centrale, che si è svincolato dal Milan, era convito di firmare entro i primi dieci giorni di giugno. Invece i biancocelesti sono rimasti tiepidi di fronte alle richieste fatte dal calciatore di arrivare ai tre milioni di ingaggio.

Entro il fine settimana è probabile la situazione si sblocchi, in un senso o in un altro, anche perché Romagnoli non ha intenzione di attendere oltre. La Fiorentina è pronta a inserirsi in questa trattativa, mettendo sul piatto un accordo più lungo a quello prospettato dai biancocelesti in questo momento. A riportare la notizia è stamani il quotidiano La Nazione.