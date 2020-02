Un Dalbert non sempre affidabile e ora Igor può prendersi un po’ di vantaggio

Su e giù sulla fascia, come nel rendimento, fin qui Dalbert non ha mai trasmesso davvero una sensazione di affidabilità: ieri ad esempio un bel pasticcio sul gol di Ibrahimovic l’aveva combinato, poi sventato da un Var particolarmente fiscale. Nulla da dire sul suo impegno ma il plus che aggiunge in fase offensiva è spesso inferiore alle sofferenze difensive: ieri a sinistra è ricomparso Igor, da terzino a supporto del centrocampo, con una Fiorentina che in quella fase giocava con l’uomo in meno. A Udine giocherà certamente l’ex spallino, vista la squalifica di Dalbert: una soluzione che potrebbe garantire finalmente alla squadra viola la possibilità di giocare a quattro in difesa.