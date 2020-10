Un derby di Polonia per far dimenticare Chiesa: ma Milik ed Hertha non fanno sconti. Le garanzie pretese dalla Fiorentina con la Juve

Sono fasi di definizione di un affare che doveva concludersi con ben altre modalità e tempistiche: la Juve sta per prendere Federico Chiesa ma vorrebbe anche liberarsi della sua “zavorra contrattuale”, rappresentata da Khedira, Douglas Costa e De Sciglio. Alla fine però l’affare potrebbe chiudersi a prescindere da loro, come riportato da La Gazzetta dello Sport, con la Fiorentina che ha preteso garanzie dalla Juve: va bene il prestito oneroso (da 10 milioni l’anno) anche biennale, con però l’obbligo del riscatto subito dopo.

E contestualmente, assalto ad un attaccante di livello, con un derby polacco nella testa dei dirigenti viola: Milik da un lato e Piatek dall’altro. Difficile accontentare il primo ma non il Napoli, opposta la situazione del secondo, che a Firenze verrebbe senza troppi problemi ma l’Hertha vuole giustamente rientrare degli oltre 20 milioni spesi su di lui a gennaio. La sensazione però è che in queste ore la Fiorentina stringa decisamente la cinghia su una delle due opzioni per offrire un centravanti a Iachini.