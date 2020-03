Un dettaglio da non tralasciare

Nell’ultima, entusiasmante, campagna acquisti invernale della Fiorentina c’è stato un fil rouge che ha legato tutti i giocatori arrivati a Firenze a gennaio. Tutti, tranne Sofyan Amrabat (a titolo definitivo, ma da giugno) infatti, sono approdati in maglia viola con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Tutte le operazioni sono state ovviamente diverse e anche i dettagli di ciascun contratto nascondono grandi differenze. Il filo conduttore dell’obbligo di riscatto però, vuol dire che la società viola ancora non ha pagato le operazioni fatte nella finestra di mercato di riparazione. La cifra complessiva spesa dalla Fiorentina si aggira intorno ai 70 milioni di euro (che potrebbero arrivare a 90 con bonus e il riscatto di Agudelo legato ad alcune condizioni). Un conto salato che però sarà spalmato in più tempo e più rate che dipendono appunto dalle singole operazioni. Un grande investimento che ha riportato l’entusiasmo nell’ambiente viola, ma che di sicuro Pradè dovrà tener conto nelle prossime sessioni di calciomercato.