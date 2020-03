Un diez per la Fiorentina?

Nonostante non sia ancora stato deciso il prossimo allenatore della Fiorentina – e di conseguenza il modulo -, gli uomini di mercato si stanno già guardando attorno sul mercato alla ricerca di un trequartista. Possibile, se non probabile, che la Viola del futuro giochi col trequartista: 4-3-1-2, 4-2-3-1, 3-4-1-2, questi i moduli in cui c’è bisogno di un giocatore bravo a giostrare sulla trequarti. Uno di quelli che sanno mettere in porta il compagno, ma anche chiudere a rete l’azione. Non solo: il ruolo del trequartista si è evoluto ed è diventata importante anche la fase difensiva.

Un giocatore di questo tipo la Fiorentina è stata vicina a prenderlo lo scorso agosto, ma alla fine non è riuscita a trovare l’accordo con l’Udinese per Rodrigo De Paul. Un profilo, quello dell’argentino, che potrebbe tornare in auge tra qualche mese. Lui, ma non solo: sì perché la Viola avrebbe messo nel mirino anche Paquetà, in crisi d’identità al Milan ma dotato certamente di un talento non comune. Sono loro i due profili maggiormente sotto la lente d’ingrandimento di Pradè e Barone, ma non gli unici. La sensazione, rafforzata dalle notizie degli ultimi giorni è che la Fiorentina del futuro giocherà con il trequartista: è aperta la caccia al Diez.