Un difensore del Verona alle visite mediche con il Napoli. Una situazione che riguarda anche la Fiorentina

Visite mediche in corso in quel di Napoli per Amir Rrahmani, difensore del Verona tra le rivelazioni del campionato. Un’operazione che riguarda anche la Fiorentina. In che senso? Come riporta tuttonapoli.net il passaggio del giocatore alla squadra di Gattuso, in realtà, potrebbe comprendere anche il nome di Amrabat, calciatore sul quale c’è anche l’interesse di Pradè. Ebbene, il Napoli ha pagato 18 milioni Rrahmani, con l’intenzione di far salire la cifra fino a 30 milioni ed includere anche Amrabat, che come il compagno si trasferirebbe in Campania solo nella prossima stagione. Riguardo ad Amrabat c’è solo un piccolo problema sul contratto, che però il Napoli è fiducioso di risolvere contando soprattutto su questa doppia operazione che potrebbe rappresentare una soluzione conveniente per il Verona. In tutto questo, la Fiorentina rimane alla finestra monitorando la situazione.