Un difensore della Fiorentina viene chiamato dalla nazionale, restrizioni da Coronavirus permettendo

L’allenatore della Nazionale dell’Uruguay, Oscar Tabarez ha convocato il difensore della Fiorentina, Martin Caceres per i due prossimi impegni della nazionale biancoazzurra contro il Cile e contro l’Ecuador in programma per il 26 e il 31 Marzo. Ovviamente tutti gli impegni saranno da confermare, CoronaVirus permettendo, in quanto la situazione sta peggiorando nel nostro paese e restano da capire le restrizioni che i vari paesi prenderanno nei confronti dei giocatori che militano in Serie A, come successo in altri sport.

#Eliminatorias #Catar2022🏆

📋 Oscar Tabárez reservó a 2⃣6⃣ futbolistas del exterior para los primeros dos partidos de @Uruguay ante Chile y Ecuador.

🇺🇾🇨🇱 26/3 – 19:45 h – Montevideo

🇪🇨🇺🇾 31/3 – 18:00 h (Uy) – Quito#ElEquipoQueNosUnehttps://t.co/zJQE1sL1ky pic.twitter.com/yEXKiSV9F5

— Selección Uruguaya (@Uruguay) March 5, 2020