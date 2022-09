Un difensore in più per la Fiorentina? Intanto dalla lista svincolati potrebbe pescare la Roma

Partito Nastasic, in casa Fiorentina non è arrivato nessun difensore tanto che Ranieri è stato reintegrato per svolgere il ruolo di quarto centrale a disposizione di Italiano. Con l’infortunio di Milenkovic, il tecnico viola si trova però già in emergenza per quanto riguarda il reparto arretrato.

Viene da chiedersi dunque se la Fiorentina avrà intenzione di operare sul mercato, andando a pescare un difensore d’emergenza dalla lista degli svincolati. Cosa che, stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, sta facendo la Roma. Mourinho vuole un altro difensore e il club giallorosso ha puntato Nikola Maksimovic, oltre che l’ex Borussia Dortmund Zagadou.

Tra gli svincolati “di lusso” figurano anche Denayer e Ceppitelli, calciatori d’esperienza che potrebbero fare al caso della Fiorentina per occupare una casella lasciata scoperta nel mercato estivo. Ma sarà questa l’intenzione della società?