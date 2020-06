Un direttore sportivo accostato alla Fiorentina pronto a liberarsi dal suo attuale club: la situazione

Il ds della Roma Gianluca Petrachi potrebbe lasciare il club giallorosso. A riferire questa indiscrezione è l’inviato di Sky a Trigoria Angelo Mangiante. Sembrerebbe infatti esserci una differenza di vedute su come gestire il mercato tra l’ex direttore sportivo del Torino e il presidente della Roma James Pallotta. Questo quadro potrebbe portare a evoluzioni possibili nelle prossime ore. Ricordiamo che nei giorni scorsi il nome di Petrachi era circolato tra i papabili nuovi ds della Fiorentina per la prossima stagione. Di seguito il tweet di Mangiante:

Strappo tra #Pallotta e #Petrachi.

C’è differenza di vedute su come gestire il mercato. Petrachi vuole costruire un progetto tecnico con acquisti mitati, come quelli già fatti in estate e a gennaio. Differenze forti di vedute. Evoluzioni possibili nelle prossime ore. @SkySport

