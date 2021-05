Un divorzio annunciato: la cifra che spera di incassare la Fiorentina dalla cessione di Milenkovic

L’intervista rilasciata da Nikola Milenkovic non ha riscosso pareri positivi, viste le tempistiche con cui è arrivata e le parole del difensore della Fiorentina. Quella del serbo è stata una specie di confessione a cuore aperto, ma anche un ringraziamento verso la città che l’ha adottato e fatto crescere ormai cinque anni fa.

Com’è noto, il difensore ha deciso da tempo di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2022. La Fiorentina lo sa, ma ha deciso di tenerlo lo stesso per questa stagione. A fine campionato, in ogni caso, sarà addio. Dalla cessione di Milenkovic, secondo quanto riportato da La Nazione, la società spera di incassare una cifra attorno ai trenta milioni di euro (nel 2017 era stato acquistato dal tandem Corvino-Freitas per cinque milioni).