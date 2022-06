Un dolce ritorno o colpi dall’estero. Qual è il terzino destro giusto per la Fiorentina?

Nel giorno del rinnovo di Vincenzo Italiano, comincia ufficialmente il calciomercato della Fiorentina. Con la conferma dell’allenatore, il futuro prende forma ripartendo dalla certezza più importante. La rosa, in ogni caso, rimane da puntellare e rinforzare. Uno dei ruoli scoperti, dopo l’addio del prestito secco Alvaro Odriozola, è il terzino destro. Sono già stati messi sul piatto alcuni candidati, ma chi è l’uomo giusto per quel posto?

Intanto, è giusto richiamare in causa il buon Odriozola, il cui addio non è ancora definitivo. Durante la sua ottima stagione calcistica con la maglia viola, lo spagnolo ha sempre espresso la sua volontà di tornare al Real Madrid per potersi giocare le sue carte in uno dei club più forti al mondo. Un’impresa molto complicata, che ha riacceso le speranze per un suo eventuale ritorno. Il calciatore si è trovato benissimo e ha espresso prestazioni di buon livello, rivelandosi anche un profilo adatto per il gioco di Italiano: un terzino di spinta con buone doti offensive e tanta corsa. Tolti i problemini fisici dell’ultimo periodo come uno dei pochi difetti, il suo sarebbe un gradito ritorno.

Attenzione anche agli altri nomi e a un possibile acquisto a titolo definitivo. Tra i più interessanti e chiacchierati, vi è Dodô, brasiliano di proprietà dello Shakhtar Donetsk. È stato cercato recentemente dal Bayern Monaco, che era vicino ad acquistarlo per 20 milioni di €. Oggi, la cifra è molto più bassa, quasi dimezzata, anche a causa della guerra che sta coinvolgendo l’Ucraina. Un terzino rapido e agile come il classe ‘98 in questione può trasformarsi in una vera e propria opportunità di mercato per la Fiorentina.

Tirato in causa anche Léo Dubois, capitano dell’Olympique Lione. È un profilo molto diverso dagli altri: ha più esperienza, anche europea, dati i suoi 27 anni di età e le 19 presenze totali in competizioni continentali, ma si è già rivelato piuttosto discontinuo in patria. Dopo un’ottima annata come la 2020/21, l’ultima stagione è stata in calo per lui, come per tutto il Lione, arrivato ottavo e fuori dalle coppe europee. Includendo pure il fatto che non ha mai conosciuto il calcio italiano, ci sarebbero sicuramente profili più esaltanti e adatti sulla piazza.

Ad oggi, la lista si ferma qui. Menzione anche per Raoul Bellanova, classe 2000 del Cagliari e obiettivo dichiarato a inizio giugno, ma prossimo all’Inter. Sembra sfumato anche Celik, turco del Lille vicinissimo alla Roma. Nominati qualche settimana fa anche Bellerin e Geertruida, profili molto intriganti e congeniali alla filosofia di Italiano, ma molto complicati.