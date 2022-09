Un doppio forfait costringe Deschamps a convocare un ex Fiorentina a quasi un anno dall’ultima volta

Nelle scorse ore il centrocampista della Juventus Adrien Rabiot ha annunciato la sua rinuncia alla convocazione con la maglia della nazionale francese, e per questo il tecnico transalpino Didier Deschamps ha dovuto sostituirlo con Boubacar Kamara dell’Aston Villa. Gli impegni di Nations League contro Austria e Danimarca diventano fondamentali per evitare la retrocessione in seconda divisione.

Poche ore l’annuncio però il giocatore di origine senegalese si è infortunato e per questo il c.t. francesce è dovuto nuovamente tornare sulle sue decisioni. La scelta è infine ricaduta sull’ex Fiorentina Jordan Veretout: grazie al buon inizio di stagione con l’Olympique Marsiglia il centrocampista si conquista nuovamente la chiamata a quasi un anno dall’ultima volta.