Un doppio ostacolo al trasferimento di Pulgar in Italia: ecco la situazione

Erick Pulgar è in rotta con la Fiorentina almeno dallo scorso gennaio. Da quando cioè venne scelto, al posto di Amrabat, per essere ceduto in prestito, dato il suo scarso utilizzo. Vincenzo Italiano non lo ha mai preso in grande considerazione, preferendogli prima Torreira e adesso richiedendo l’acquisto di Mandragora. Negli scorsi giorni, si p parlato tanto di un forte interessamento da parte del Flamengo, ma la trattativa non è ancora decollata.

Così nelle ultime ore si è fatta viva una squadra italiana, la Sampdoria di Giampaolo. C’è però un doppio problema nella possibile cessione del cileno ai blucerchiati. Il primo motivo è rappresentato dal fatto che così facendo la Fiorentina non libererebbe lo slot da extracomunitario per Dodò. Il secondo che -banalmente- il giocatore vuole andare a giocare all’estero, dopo la doppia esperienza in Serie A con Bologna e Fiorentina. La pista Samp quindi è al momento molto in salita.