Un Drągowski double face: l’ex Fiorentina la combina grossa, ma poi tiene il suo Spezia a galla

Ieri sera, in Spezia-Sassuolo, l’ex portiere della Fiorentina Bartlomiej Drągowski si è involontariamente reso protagonista con un grave errore. Sul 2-1 per i padroni di casa, il polacco, con l’intento di rinviare, liscia il pallone e Pinamonti ne approfitta, pareggiando i conti.

Un errore non di poco conto, ma che non demoralizza del tutto l’estremo difensore. Drągowski è infatti decisivo nel raccogliere un punto: il Sassuolo aveva iniziato ad attaccare ripetutamente, soprattutto dopo l’espulsione di Ekdal, ma due parate fondamentali del polacco hanno tenuto il punteggio fermo sul 2-2. Un buon punto per lo Spezia.