Un duello tutto offensivo

La Fiorentina a Crotone proverà a vincere sperando di scalare qualche altra posizione nella classifica finale, salutando sul campo come piace a lui. A parole, invece, i saluti di Beppe Iachini sono già arrivati. Con una lettera pubblicata dai social viola, l’allenatore maggiormente amato dal presidente Commisso si è congedato da signore ringraziando tutti. Partendo proprio da Commisso, con cui il rapporto è straordinario, passando per tutto il gruppo squadra senza tralasciare i tifosi. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, la squadra viola è zeppa di assenze, soprattutto dietro. Dragowski e Pezzella sono squalificati, anche Milenkovic ha già chiuso in anticipo il campionato per una piccola operazione chirurgica (di carattere personale). Dietro quindi verranno rilanciati Quarta ed Igor, mentre in porta gioca Terracciano. Davanti, ovvio, Vlahovic. Ha segnato 21 reti, uno in più di Simy, il bomber del Crotone: oggi è il loro duello.