Un esame di… Italiano per Iachini ma la panchina non è a rischio

Gioca sui nomi dei due allenatori La Gazzetta dello Sport, che parla di esame di Italiano per Beppe Iachini, al cospetto di un suo ex calciatore, diventato tecnico di successo nelle categorie minori, con ben quattro promozioni, e ora sbarcato in Serie A. Per la Fiorentina ed il suo allenatore c’è poco margine di trattativa, nel senso che la partita di oggi ha un unico risultato concepibile, specialmente dopo le due sconfitte di fila e la brutta prestazione con la Samp. Secondo il quotidiano comunque, la panchina del tecnico non è a rischio ma serve il risultato pieno, così come servirà tra sette giorni con l’Udinese: solo in tal modo “l’esame” si potrà dire momentaneamente superato.

