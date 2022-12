Un esterno di Aquilani entra nel mirino del Pescara e con lui anche un altro giovane già in prestito

In vista del mercato di gennaio, si muovono anche i club di Serie C come ad esempio il Pescara e secondo il quotidiano Il Centro nel mirino degli abruzzesi ci sono alcuni calciatori offensivi: tra questi ben due in orbita Fiorentina. Si tratta di Samuele Spalluto, in prestito alla Ternana ma con 1 presenza appena all’attivo e reduce dalle 10 reti a Gubbio della scorsa stagione.

L’altro nome è invece quello di Ciro Capasso, esterno classe 2003 in forza alla Primavera di Aquilani che potrebbe così avere la sua prima occasione tra i professionisti.