Un esterno double fascia per la Fiorentina

Ken Sema è l’obiettivo principale della Fiorentina nel ruolo di alternativa a Cristiano Biraghi. Lo scrive stamani il Corriere dello Sport-Stadio che ricorda anche una delle principali attitudini del giocatore: quella di poter giocare a sinistra, ma anche, all’occorrenza, a destra. Un esterno double fascia, così viene definito con un’espressione inusuale ma che rende bene l’idea. Sema è rientrato al Watford dopo la stagione in prestito all’Udinese in cui ha totalizzato in campionato 32 presenze con due reti.

