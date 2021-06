Un Europeo senza viola? Una missione in più dal mercato e dal Portogallo

Con l’eliminazione della Serbia a novembre 2020 e i tagli di Castrovilli e Biraghi, la Fiorentina ha di fatto perso le ultime chance di vedersi rappresentata ad Euro 2020, kermesse al via tra meno di una settimana. Già un’Italia senza calciatori viola è una rarità (era accaduto solo 3 volte nella storia) ma in questo caso parliamo di assenze anche in altre Nazionali. Ecco allora che il mercato potrebbe arrivare a sostegno di questa particolare statistica, se davvero dovessero esserci novità sul fronte Sergio Oliveira: ieri titolare con il suo Portogallo nell’amichevole con la Spagna e pronto ad essere protagonista all’Europeo, per ora (solo per ora, ci auguriamo) con la maglia del Porto.