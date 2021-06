Tramite il suo profilo Instagram, l’ex attaccante della Fiorentina Pedro ha informato followers e tifosi della sua positività al Covid-19. Questo il suo messaggio in didascalia a una foto pubblicata: “Purtroppo sono positivo al Covid. Sto bene e senza sintomi. Che Dio benedica tutti. Prendetevi cura di voi e grazie per tutto l’affetto”.

Il calciatore del Flamengo non era impegnato per la Copa America vista la non convocazione con il suo Brasile.