Un ex attaccante viola riparte dal Canada: “Credo che questa sia l’occasione ideale per tornare alla forma in cui mi trovavo prima di firmare per la Fiorentina”

Martin Graiciar riparte dal Canada, precisamente dallo York United. L’ex attaccante della Fiorentina non ha praticamente mai giocato con la maglia viola, salvo qualche rara apparizione in Primavera. Dopo l’avventura in patria, per l’attaccante ceco classe ’99 pronta una nuova avventura. Ecco un estratto delle sue parole al portale Ruik.cz: “Quando hanno chiamato da York, non ho esitato perché ho sempre voluto provare a vivere in America o in Canada. Credo che questa sia l’occasione ideale per tornare alla forma in cui mi trovavo prima di firmare per la Fiorentina. Volevo un cambiamento drastico per chiarire l’aria intorno a me, e quando è arrivata l’offerta dal Canada ho accettato subito”.

Sull’addio alla Fiorentina: “Ho lasciato la Fiorentina ad ottobre, poi ho iniziato ad allenarmi con l’allenatore Oldřich Hlavnička tramite il mio agente, poi ho dovuto fermarmi perché ho preso il coronavirus. Mi sono allenato con lui per circa un mese, ora sono a casa a Karlovy Vary e mi sto preparando individualmente”.