Un ex compagno di Nainggolan: “Quando era a Roma, lasciava lo spogliatoio per fumare con un assistente, faceva quello che gli piaceva”

È tornato in Brasile, oggi gioca nel Vasco da Gama, ma non ha mai dimenticato la sua Roma. Leandro Castan torna a parla della sua esperienza in giallorosso e lo fa raccontando alcuni retroscena relativi all’ex compagno di squadra Nainggolan, obiettivo di mercato anche della Fiorentina: ” Arrivò dal Cagliari e all’epoca sapevo poco di lui – le dichiarazioni del difensore in una diretta Instagram con Goal -. Proprio nella sua prima partita però, lo vidi superare un avversario con grande classe per poi dare il via ad un’azione offensiva e li capii che era un giocatore di calibro importante. Quando era a Roma, lasciava lo spogliatoio per fumare con un assistente, faceva quello che gli piaceva e non gli importava di cosa potesse pensare la gente, ma una poi avrebbe risposto dove conta, ovvero sul campo”.