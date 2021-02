Un ex Fiorentina protagonista (in negativo) del Mondiale per Club

L’ex giocatore della Fiorentina, Felipe Melo si è reso protagonista al Mondiale per Club, in negativo. La squadra brasiliana del Palmeiras ha chiuso nel peggiore dei modi l’esperienza al Mondiale per Club.

I campioni del Sud America, infatti, hanno perso la finale del 3/4 posto contro la squadra campione del nordafrica Al-Ahly, ai rigori. A sbagliare il rigore decisivo è stato Felipe Melo che ha fallito dal dischetto dopo Roni e Adriano, un 3-2 pesante per i brasiliani. In campo il Tigres dell’altro ex viola Carlos Salcedo.