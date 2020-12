Un ex Fiorentina si aspettava “una stagione più tranquilla”, ma la sua debacle continua inesorabilmente. E domani…

“Spero sia una stagione più tranquilla rispetto alle scorse”. Lo aveva detto Milan Badelj dopo il suo approdo al Genoa negli scorsi mesi. Le ultime parole famose quelle del croato, perché se c’è una squadra che non sta vivendo una stagione tranquilla, questa è proprio la squadra rossoblù che naviga nei bassifondi della classifica da inizio campionato.

Non che a Firenze per il momento siamo messi meglio, sia chiaro, ma la debacle dell’ex centrocampista viola non sembra vedere fine, inanellando diverse prestazioni negative anche in questo inizio di stagione. Sono passati ormai più di sei anni da quando Pradè lo ha portato per la prima volta in Italia, strappandolo dall’Ambrugo nell’estate del 2014, diventando in poco tempo uno dei perni fondamentali della squadra viola. Poi l’addio alla Fiorentina, l’approdo non fortunato alla Lazio, il ritorno altrettanto sfortunato a Firenze e ora al Genoa. Lunedì Badelj tornerà a sfidare il suo passato e lo farà (almeno per quello che si è visto fino ad ora) da lontano parente di quello che era il centrocampista di sei anni fa.