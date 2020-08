È tempo di ri-sedersi in panchina per un ex difensore della Fiorentina. Pasquale Padalino, a Firenze dal 1995 al 2000, è stato ufficializzato come tecnico della Juve Stabia.

Padalino, da oggi, guiderà in campo le vespe campane dopo la retrocessione in C. È una nuova avventura per l’ex difensore che, nella scorsa stagione, venne esonerato dal

Foggia.