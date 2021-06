Un ex Fiorentina si ritira e comincia la carriera da allenatore

Dopo ventidue anni di carriera tra i professionisti, a 39 anni, l’ex esterno della Fiorentina Mario Alberto Santana ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo e smettere con il calcio giocato. A comunicarlo è stato nella giornata di oggi il Palermo, società dove il giocatore era tornato dopo la precedente esperienza tra il 2002 e il 2006 per accompagnare la rinascita della club siculo dopo il fallimento, diventando l’unico giocatore della storia rosanero a segnare in tutte le categorie dalla Serie D al massimo campionato.

Secondo quanto riportato da Gialuncadimarzio.com al giocatore, che aveva il contratto in scadenza a fine giugno, il Palermo ha voluto proporre un nuovo contratto per avviare una nuova carriera dopo il ritiro: l’argentino dalla prossima stagione entrerà ufficialmente a far parte del team di allenatori del settore giovanile dei rosanero.