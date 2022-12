Un ex Fiorentina torna in Serie A? Sulle tracce del portiere di riserva per eccellenza c’è una big italiana

Il portiere ex Fiorentina Norberto Murara Neto potrebbe far ritorno in Italia, con il ruolo che lo ha spesso contraddistinto dopo il suo addio a Firenze, ovvero quello di riserva (eccezion fatta per l’esperienza a Valencia). Sulle tracce del brasiliano, infatti, c’è una big del nostro campionato.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’Inter sta già lavorando in ottica di trovare un vice Onana, vista l’età di Handanovic e il suo possibile addio a fine stagione. Neto, in questo momento, gioca al Bournemouth e andrà in scadenza il prossimo giugno: potrebbe essere un colpo a zero per i nerazzurri.