Un ex mancato per colpa dei guai di Cecchi Gori: la sliding door assurda di Stankovic

Storia quasi di nicchia ma che torna d’attualità quando Dejan Stankovic affronta la Fiorentina: nell’estate 2001, l’ultima di Cecchi Gori prima del fallimento, la società viola aveva chiuso gli acquisti del centrocampista e di Sinisa Mihajlovic dalla Lazio. Insieme a loro anche il barese Daniel Andersson e il Corriere Fiorentino riporta addirittura un virgolettato di quei tempi da parte di Stankovic, giunto a Firenze per le visite mediche: “Sono qui per giocare, basta panchina, basta tribuna”. A Roma, sponda biancoceleste, infatti non c’era più feeling tra le parti e il club di Cragnotti se ne sarebbe liberato senza patemi: pochi giorni dopo però lo scoperchiamento dei guai finanziari della Fiorentina, che fece saltare tutte le operazioni. Stankovic fece ritorno a Roma e diventò protagonista nella Lazio: oggi la sliding door lo riporta a incrociare la squadra viola ma da allenatore della Samp.