Poteva essere il sostituto: adesso lascia l’Arsenal a parametro zero

Durante il mercato invernale fu menzionato tra i possibili sostituti di Vlahovic a causa del suo contratto con l’Arsenal, che sarebbe andato in scadenza a Giugno. Non dovendo pagare niente per l’acquisto del cartellino avrebbe potuto rappresentare un’operazione alla Ribery o alla Gomez, trattative di cui Daniele Pradè può vantarsi di essere un esperto. Purtroppo però le strade della Fiorentina e di Alexandre Lacazette non si sono mai incontrate e quest’oggi l’attaccante ha annunciato il nome del suo futuro club.

Il francese classe ’91 è pronto a tornare a costo zero al Lione, squadra dove il giocatore ha mosso i primi passi nel calcio professionistico. Probabilmente forse proprio quello di cui ha bisogno Lacazette, reduce da una stagione complicata ai Gunners e resa ancor più amara dal ritorno in Champions League sfumato sul più bello.