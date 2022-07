Un ex portiere della Fiorentina continuerà a giocare in Spagna. Manca poco alla chiusura della trattativa

L’ex portiere della Fiorentina Norberto Murara Neto sarebbe intenzionato a cambiare aria. Attualmente in forza al Barcellona di Xavi, il brasiliano chiederebbe di avere più spazio e un ruolo da titolare. In effetti, ci sarebbe una squadra in Liga pronta ad accontentare le sue richieste.

Secondo quanto riportato da Todofichajes.com, Neto è pronto a trasferirsi al Celta Vigo. Mancano ancora alcuni dettagli da limare, ma c’è grande ottimismo per la chiusura della trattativa. Il club galiziano lo vedrebbe indiscutibilmente titolare e Xavi lo ha già portato all’uscio: rimane da capire il prezzo del trasferimento.