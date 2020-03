L’Atalanta attraverso un comunicato ha informato le autorità sanitarie locali comunicando in data odierna al Club la positività al Covid-19 del portiere ed ex Fiorentina Marco Sportiello. Marco – scrive la società bergamasca – attualmente è asintomatico. La quarantena preventiva, a cui erano stati sottoposti Marco e tutti i tesserati della prima squadra, terminerà in data 27-03-2020.