Un ex tecnico viola mette i bastoni tra le ruote alla Fiorentina per l’affare Mandzukic: i dettagli

Da alcuni giorni la Fiorentina lo monitora per i suoi progetti futuri, ma a Istanbul sono convinti di essere in pole position per l’ex attaccante della Juventus Mario Mandzukic. I media turchi infatti riferiscono con un certo clamore che il Galatasaray avuto un contatto con l’attaccante croato 34enne che si è separato dall’Al Duhail. Il club turco, allenato dall’ex tecnico viola Fatih Terim sarebbe lieto di chiudere per un giocatore molto concentrato e molto professionale come Mandzukic, che ha un ingaggio per di più inferiore a Radamel Falcao, attaccante in forza ai Leoni e che ha deluso in questa stagione. Per l’ex centravanti bianconero a Istanbul si parla di un ingaggio 3-3,5 milioni di euro; vedremo come risponderà la Fiorentina.

