Un ex viola aiuta la Roma a battere il Benevento e staccare la Fiorentina – Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Il posticipo della domenica sera vedeva in campo all’Olimpico Roma e Benevento. Nel primo tempo gli ospiti sono passati in vantaggio con Caprari, poi i giallorossi l’hanno ribaltata con Pedro e Dzeko. Nella ripresa però è arrivato il nuovo pareggio del Benevento, con Lapadula che ha ribadito in rete un rigore da lui stesso fallito. Rigore che, un quarto d’ora dopo, ha fatto invece le fortune della Roma. Realizzato dall’ex viola Veretout, è servito per segnare il 3-2. Vantaggio che, stavolta, non è sfuggito agli uomini di Fonseca che anzi hanno calato il poker ancora con Dzeko per poi fissare il punteggio sul definitivo 5-2 con Carles Perez.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 12, Sassuolo 10, Atalanta 9, Juventus, Napoli 8, Roma, Inter 7, Sampdoria, Verona, Benevento 6, Fiorentina, Cagliari, Spezia, Spezia, Lazio 4, Genoa, Bologna, Parma, Udinese 3, Crotone 1, Torino 0.